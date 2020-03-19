Ferrari ушла на каникулы до 8 апреля

Мы писали о том, что база Ferrari в Маранелло закрыта из-за высокой эпидемиологической активности коронавируса в Италии. После того, как Всемирный Совет одобрил продление обязательного летнего перерыва до трёх недель и перенос его на весну, в Ferrari решили начать его немедленно – в надежде, что через три недели ситуация позволит приступить к работе.

Представитель Ferrari заявил, что команда полностью поддерживает решение FIA о переносе летнего перерыва.

«Команда Scuderia Ferrari Mission Winnow, чей персонал, наряду с миллионами людей в Италии и по всему миру, сталкивается с пандемией вируса Covid-19, поддерживает решение FIA и Формулы 1 о переносе обязательного летнего перерыва. База Scuderia Ferrari будет закрыта с четверга 19 марта, по четверг 8 апреля включительно», – говорится в заявлении команды.