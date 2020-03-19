Франц Тост о работе AlphaTauri в условиях коронавируса

Формула 1 уходит на вынужденные каникулы из-за эпидемии коронавируса. Руководитель AlphaTauri Франц Тост рассказал, как сейчас выстроена работа на базе в Фаэнце, кто из сотрудников отправлен в отпуск или на удалённую работу.

Франц Тост: «Работа на базе выстроена таким образом, что все отделы, работа которых связана с участием в гонках, отправлены в отпуск. Никто не знает, когда мы в следующий раз выйдем на старт. Очевидно, что не будет гонок в апреле, и я не уверен, что мы начнём гоняться в мае, а если и начнём, то не в начале месяца.

Подразделения команды, отвечающие за трансмиссию или гидравлику, отправлены по домам. В Австралии мы не проехали ни метра, поэтому эти компоненты машины не использовались. Мы отправили этих сотрудников в отпуск, поскольку летом у нас не будет привычного перерыва.

Между этапами в Венгрии и Бельгии нам придётся провести Гран При, которые не состоялись в апреле и мае. У нас форс-мажор, сотрудники понимают, почему мы пошли на такой шаг.

Мы отправили сотрудников по домам, чтобы сократить число людей на базе, обеспечить «социальное дистанцирование». Те, кто в данный момент нам не нужен, находятся дома. Те, кто может работать из дома, как конструкторское бюро, работают из дома. Мы отправили по домам людей, занятых на производстве деталей, поскольку сейчас всё производство остановлено».