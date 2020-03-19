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Автоспорт

Организаторы рассчитывают провести Инди-500 в срок

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Мы уже писали, что организаторы серии IndyCar объявили о продлении до 10 мая запрета на проведение тестов. Связано это с тем, что американский Центр санитарно-эпидемиологического контроля ввёл на следующие восемь недель запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

На 24 мая запланирована легендарная гонка «500 миль Индианаполиса», и к тому моменту ограничения на проведение массовых мероприятий должны закончиться. В Индианаполисе рассчитывают, что за два месяца пандемия коронавируса пойдёт на спад, и Инди-500 пройдёт в запланированные сроки.

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«Нам известны инструкции органов здравоохранения об отмене всех массовых мероприятий с участием более 50 человек на протяжении следующих восьми недель, – говорится в заявлении автодрома. – Нашим приоритетом остаётся защита здоровья населения, но мы планируем провести 104-ю по счёту гонку Инди-500 24 мая.

Ситуация развивается динамично, и мы поддерживаем постоянные контакты со всеми органами власти».

Источник:www.f1news.ru
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