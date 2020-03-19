Педро де ла Роса: Не стоит во всём обвинять Алонсо

В 2007 году McLaren пришлось нелегко: всё началось с конфликта между Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном, а закончилось шпионским скандалом, дисквалификацией команды и потерей титула. Педро де ла Роса, работавший в те времена тест-пилотом McLaren, вспомнил эти события – и заявил, что Алонсо несправедливо обвинили во всех проблемах.

Педро де ла Роса: «Алонсо и Хэмилтон – одна из лучших пар гонщиков в истории команды. Вроде Сенны и Проста. Я всегда говорил, что молодые гонщики сильнее предшественников. Не имею ничего против Сенны или Проста – они всегда были моими кумирами, но Фернандо и Льюис выступали потрясающе. Я помню, как видел телеметрию и думал: «Эти парни с другой планеты». Я не ожидал, что у них не сложатся отношения. Это очень жаль – эти парни могли завоевать столько титулов для McLaren.

Они никогда не говорили об этом, но всегда уважали друг друга на трассе – каждый из них понимал, насколько силён его напарник. У них была жесткая, но честная борьба: никаких попыток вытолкнуть друг друга за пределы трассы, сломать напарнику антикрыло. Ничего такого. Это два гладиатора, которые вели смелую борьбу.

Льюис и Фернандо очень разные, но оба – быстрые и талантливые гонщики. В тот год Хэмилтон многому научился у Алонсо: как поддерживать стабильный темп в гонке, как беречь машину, а не только резину. Именно тогда Фернандо начал чувствовать, что его телеметрия и данные работают на Льюиса – и в тренировках стал пилотировать не так, как обычно, а затем был невероятно быстр в квалификациях. Они вели такую игру.

Я с ужасом вспоминаю 2007 год. До шпионского скандала всё шло хорошо. Всё началось в Гран При Монако, где Фернандо одержал честную победу. На последних 20 кругах он контролировал температуру тормозов, когда у нас, как и у большинства команд, были с этим проблемы. Алонсо лидировал в гонке и контролировал ситуацию – по телеметрии было видно, как рано он тормозил. А Льюис очень быстро его догонял. Команда не сказала Хэмилтону, что они должны финишировать именно в таком порядке, а тот пытался выиграть Гран При Монако.

После финиша всё пошло не так, когда человек из руководства команды сказал Фернандо, что эту гонку должен был выиграть Льюис. То есть ему не сказали это прямо – ему дали понять, что его напарник быстрее. Это глубоко задело Фернандо. По данным видно, что Алонсо мог проезжать круги на две секунды быстрее.

Это стало началом конца – Фернандо понял, что команда не ценит тонкости его пилотирования. А Льюис был очень быстр, постоянно прибавлял и становился сильнее. Фернандо понял, что у него проблемы – его напарник быстрее, чем он ожидал.

Затем произошёл шпионский скандал. Я до сих пор иногда просыпаюсь ночью в холодном поту, не понимая, за что нас оштрафовали на 100 миллионов долларов. Были предположения, что мы создаём копии документов Ferrari, что ищем лазейку в Маранелло или пытаемся получить от них информацию. Но ничего подобного. Мы были обыкновенной гоночной командой, и как любой другой соперник, пытались найти информацию о них. В Формуле 1 так делают все!

Добытые в Ferrari данные – это обычная информация, которой инженеры делятся за чашкой кофе. Что-то вроде: «Вы знаете, как обстоят дела с развесовкой у Ferrari?» У кого-то в команде появилась такая информация, потому что этот человек дружит с Ferrari. Но мы не использовали эти данные.

Надо понимать, что якобы переданная информация никогда не была в команде. Я её не видел. На самом деле копии сделала жена Майка Кофлэна. Зачем? Возможно, она хотела что-то с ними сделать.

Да, мы действительно кое-что сделали неправильно. Я не говорю, что мы невиновны. Но стоит ли 100 миллионов долларов? По-моему, это слишком суровое наказание. Кроме того, мы потеряли все очки в Кубке конструкторов.

Я работал во многих командах и знаю, что в Формуле 1 всегда ходит какая-нибудь информация между командами. В основном, благодаря переходам инженеров. Нет, они не говорят: «Когда я работал в Ferrari, мы делали так и так». Обычно говорят: «В других командах я делал то и то». В сущности, они говорят осторожнее, но эта информация гораздо более детальная, чем та, что мы тогда получили в McLaren. К тому же мы её не использовали, и она не позволила бы отыграть сотую секунды. Оштрафовать за это команду на 100 миллионов – это было слишком жестоко.

Ситуация в команде была сродни разводу. Отношения и так были не лучшими, а после этого всё пришло к разводу. Тот факт, что в FIA знали об этом, вызвал много вопросов – кто передал эту информацию FIA. Казалось, что все обвиняли Фернандо, хотя мы этого не знали, и у нас не было никаких доказательств его вины.

Это мог сделать кто угодно, Фернандо несправедливо обвинили в том, что он, по-моему, не делал. Итак, это был момент расставания, потому что на него смотрели как на того, кто навредил McLaren.

Не думаю, что Алонсо до сих пор за это расплачивается. Каждый из нас допускал ошибки. В конце концов, Фернандо всегда говорит прямо, если ему не нравится чья-то работа. По-моему, его обвиняют в том, что он не сделал. Скажем честно, этот парень не сделал ничего противозаконного. Со временем стало понятно, что Фернандо, как и я, а также многие другие, оказались в центре скандала. Но на более высоком уровне шла другая борьба, о которой мы в тот момент даже не знали».