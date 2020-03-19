WEC: Гонка «24 часа Ле-Мана» перенесена на сентябрь

Ещё недавно организаторы «24 часов Ле-Мана» говорили, что марафон в этом году состоится, но допускали перенос с июня на другие даты. Сегодня это подтверждено официально – гонка на трассе Сарте перенесена на 19-20 сентября 2020 года.

Пьер Фийон, президент автомобильного клуба ACO, организатор: «Перенос марафона «24 часа Ле-Мана», изначально запланированный на 13-14 июня – целесообразное решение, учитывая исключительные обстоятельства в области здравоохранения, которые мы переживаем сегодня. Само собой, мы прикладываем максимум усилий для обеспечения безопасности и качества соревнований.

В первую очередь я хочу попросить вас не подвергать себя, членов семей и других людей риску. Сегодня задача состоит в том, чтобы остановить распространение вируса. Я также хочу поблагодарить медицинский персонал за их работу по защите нашего здоровья.

Мы работаем как одна команда со всеми участниками соревнований, партнёрами, болельщиками, прессой, медицинскими организациями и маршалами».