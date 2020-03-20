Булье: Любое развитие событий влияет на продажи билетов

В связи с эпидемией коронавируса организаторы «24-х часов Ле-Мана» перенесли гонку с середины июня на сентябрь. В этой ситуации возникают вопросы относительно судьбы французского этапа Формулы 1, который должен был пройти через две недели после легендарного марафона. Управляющий директор Гран При Франции Эрик Булье прокомментировал ситуацию.

Эрик Булье: «Нельзя сравнивать чемпионат Формулы 1 с уникальным событием вроде «24-х часов Ле-Мана» или Олимпиадой, ведь сезон Формулы 1 включает 22 гонки, у каждой из которых свой промоутер.

Наш приоритет – безопасность, так что сейчас мы приостановили работу. В FOM хотели бы возобновить сезон в Баку, но сейчас невозможно строить прогнозы на 3 месяца вперёд.

Можно точно сказать одно: любое развитие событий влияет на продажу билетов. Все прекрасно понимают, что сейчас у людей другие заботы, и они ими обеспокоены больше, чем посещением Гран При. Они думают не о покупке билетов на гонку в Поль-Рикаре или где-то ещё.

Всё же, они должны знать, что приобретая билеты на Гран При Франции, они ничем не рискуют. Я хочу сказать нашим клиентам, что у нас есть такая роскошь, как страховка, и в худшем случае покупателям возместят полную стоимость билетов».