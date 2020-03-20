Чейз Кэри доволен единством команд

В четверг руководители команды провели телефонную конференцию с руководством Формулы 1 и FIA, единогласно поддержав отсрочку перехода на новый регламент до 2022 года.

Исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри доволен тем, что на этот раз команды выступили с единой позицией.

Чейз Кэри: «В связи с нестабильной финансовой ситуацией в настоящее время, достигнута договорённость о том, что команды будут использовать свои шасси 2020 года в сезоне 2021 года. Возможное «замораживание» других компонентов ещё предстоит обсудить.

При этом, новый финансовый регламент [ограничивающий расходы] вступит в силу в 2021 году, как и планировалось ранее.

Мы благодарны командам за прошедшее обсуждение и единую позицию всех сторон к проведению гонок в этом сезоне, как только ситуация в мире нормализуется. Все в Формуле 1 хотят начать сезон 2020 года как можно скорее».