Джулиан Тан: Хотим привлечь как можно больше гонщиков

Мы писали, что в Формуле 1 запустили виртуальный чемпионат F1 Esports Virtual Grand Prix, и в этот уик-энд пройдет первая гонка – виртуальный Гран При Бахрейна в игре F1 2019 от компании Codemasters.

Руководитель департамента киберспорта в Формуле 1 Джулиан Тан заявил, что постарается привлечь как можно больше действующих гонщиков Формулы 1, независимо от их опыта в виртуальных гонках.

Джулиан Тан: «Это виртуальный Гран При, поэтому мы хотим, чтобы в нём участвовали как можно больше настоящих гонщиков. Пока сложно сказать, сколько гонщиков присоединятся. Мы много работаем и ведём переговоры с командами. Чтобы заполнить стартовую решётку, мы разговариваем с влиятельными в этой сфере людьми, с молодыми звёздами автоспорта и другими известными спортсменами».

Участвовать в гонке будут удалённо. По правилам, ограничены повреждения машин и запрещено менять базовые настройки, но гонщики смогут использовать вспомогательные средства, вроде трекшн-контроля и антиблокировочной системы тормозов.