Эрик Булье: Подготовка к Гран При Франции продолжается

Директор Гран При Франции Эрик Булье рассказал о влиянии пандемии коронавируса на подготовку к гонке в Ле Кастелле…

Эрик Булье: «На данный момент о Гран При Франции можно сказать следующее: мы следим за развитием ситуации. До гонки около трёх месяцев. Мы поддерживаем связь с FOM, чтобы знать их планы, ведь они касаются в первую очередь команд. А нас, прежде всего, волнуют зрители.

У нас есть возможность отменить Гран При, возместив стоимость билетов нашим клиентам, зрителям, болельщикам. Но мы это сделаем, когда узнаем, что выполнить санитарные условия не представляется возможным и нас попросят отменить гонку.

Организаторы и команды работают дистанционно. Мы созваниваемся несколько раз в день и, благодаря Интернету, постоянно поддерживаем связь. Работа по организации Гран При замедлилась, но всё равно продолжается. Я не скажу, что всё так, как если бы ничего не произошло – это неправда. Но мы надеемся, что Гран При Франции состоится. Посмотрим, как будут развиваться события».