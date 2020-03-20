Гонка в Монако не состоится впервые за 65 лет

В Формуле 1 перекраивают календарь из-за пандемии коронавируса, Гран При Монако сначала тоже перенесли, но промоутеры этапа были вынуждены его отменить. Впервые за 65 лет легендарная гонка по улицам средиземноморского Княжества в этом году не состоится.

«Ситуация становится необратимой, – говорится в заявлении, сделанном Автомобильным клубом Монако, промоутером Гран При. – Детально проанализировав развитие глобального кризиса и его масштаб, совет директоров с огромным сожалением вынужден был принять такое решение».

С 1955 года Гран При Монако всегда входил в календарь Формулы 1, городская гонка получила статус одной из самых престижных в мире автоспорта наряду с «24 часами Ле-Мана» и Indy 500, однако теперь эта серия прервётся.

Окончательное решение о том, что сезон может начаться не раньше июня, было принято вчера по итогам селекторного совещания, в котором принимали участие руководители Формулы 1, FIA и команд. Организаторы чемпионата следят за развитием ситуации, но уже понятно, что при самом оптимистичном сценарии первая гонка может пройти 7 июня, и это будет Гран При Азербайджана.

В среду было также принято решение о переносе с июня на сентябрь другой классической гонки – 24-часового марафона в Ле-Мане. Кроме того, пересмотрен календарь чемпионата MotoGP: пришлось отменить первый этап сезона в Катаре, гонку в Таиланде перенесли на октябрь, в США – на ноябрь.