Ландо Норрис: В McLaren нет командной тактики

Говорят, что в Формуле 1 не бывает друзей, но Ландо Норрис готов с этим поспорить. В подкасте Beyond the Grid он рассказал об отношениях с соперниками и работе с Карлосом Сайнсом в McLaren…

Ландо Норрис: «У меня хорошие отношения с Расселлом и Элбоном – мы вместе гонялись в молодёжных сериях и в картинге. Первые несколько лет в картинге мы с Джорджем вообще не были знакомы, а подружились только к концу карьеры, когда я стал добиваться успеха. Начав выступать за границей, мы стали больше общаться… Кроме них, у меня хорошие отношения с Карлосом Сайнсом и Максом Ферстаппеном. Такая вот у меня компания.

Мы с Максом гоняемся в виртуальных гонках, но никогда не боролись в картинге. Мы бывали в одном паддоке, но всегда гонялись в разных классах. Кто быстрее в виртуальных гонках – Макс или я? Мы примерно на одном уровне. Многое зависит от того, кто больше работает на симуляторе, а мы оба проводим там много времени! Мы оба весьма конкурентоспособны, и каждый из нас хочет опередить напарника на виртуальной трассе – всё так же, как в Формуле 1.

С Карлосом у нас искренняя дружба – мы всегда честны друг перед другом, нам нравится совместная работа. В McLaren мы можем делать что хотим, и нам не нужно ничего скрывать, как это бывает в других командах.

Карлос сильно изменился в последние годы. Я не был в Red Bull, но мне кажется, что там постоянный прессинг, вы должны постоянно быть лучше напарника. Вы сами знаете, как они работают.

Вероятно, в этом году наши с Карлосом отношения могут стать более напряжёнными, возможны конфликты, если кто-то из нас будет сдерживать напарника или вытеснит его с трассы, хотя я сомневаюсь, что всё зайдёт так далеко. В гонках всегда можно потерять позицию или оказаться замешанным в каком-нибудь инциденте во время жёсткой борьбы, и это может не понравиться кому-либо из нас. Я предполагаю, что такое вполне возможно.

В McLaren нет конкретных правил или командной тактики, но мы понимаем, что в интересах каждого из нас и команды должны избегать инцидентов, чтобы достичь желаемого. Нужно с уважением относиться друг другу, во всём помогать – быть одной командой. Если бы всего этого не было, мы не закончили бы прошлый сезон на четвёртом месте. Я помог Карлосу добиться успеха, он помогал мне, что пошло на пользу нам обоим. Наша цель – продолжить работу и помочь McLaren, мы хотим выигрывать гонки, а не финишировать восьмым и девятым».