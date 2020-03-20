Лехто: Изменений в составах может быть не так много

Юрки Ярвилехто, более известный как Джей-Джей Лехто, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт финского телеканала MTV3, полагает, что драматичная ситуация, связанная с пандемией коронавируса, особым образом скажется и на рынке пилотов.

«Я полагаю, в этом году оживление на рынке пилотов начнётся позже, но при этом быстрее закончится, – считает Лехто. – Возможно, никаких существенных изменений не будет. В последние несколько лет команды чаще полагались на опытных гонщиков, стараясь продлить с ними контракты, и пробиться в Формулу 1 из других чемпионатов стало очень сложно.

Команда Haas – хороший пример такого подхода. С 2017 года там предпочитают не менять состав, рассчитывая на услуги всё тех же Романа Грожана и Кевина Магнуссена, хотя многие сомневаются в правильности этого решения, особенно после столкновений, которые они допускали на трассе в прошлом сезоне.

Тем не менее, Грожан получил возможность остаться в команде. О чём это говорит? Как минимум, о том, что в Haas полагаются на его опыт. В наше время, когда тесты сокращены до минимума, не хочется идти на лишний риск и экспериментировать с неопытной молодёжью».

Говоря о молодых и перспективных гонщиках, Лехто обратил внимание на то, что в британской прессе высоко оценивают шансы Джорджа Расселла сменить Валттери Боттаса в команде Mercedes.

«В прошлом году Расселл неплохо себя показал по сравнению с напарником (Робертом Кубицей), хотя, если честно, я бы не стал это преувеличивать, – считает финский ветеран автоспорта. – Прошлогодняя ситуация мало что говорит о его способностях, но в этом году он должен себя проявить.

Однозначно, в Mercedes не захотят менять обоих гонщиков сразу. Если Льюис Хэмилтон решит завершить карьеру или перейдёт в другую команду, я не вижу причин, из-за которых в Mercedes решили бы заменить Валттери. Самый лучший способ заслужить продление контракта – провести несколько хороших гонок, чтобы у команды вообще не было желания сменить такого пилота».

Лехто также допускает, что Кими Райкконен, которому в этом году исполнится 41 год, может продолжить выступления в Формуле 1: «Всё зависит от тех решений, которые примет руководство Alfa Romeo и сам Кими. А что если Антонио Джовинацци не останется в этой команде? Вряд ли тогда будет смысл отказываться от услуг опытного и надёжного финна. Вопрос в другом: захочет ли Кими продолжать карьеру? Впрочем, нет смысла в беспочвенных рассуждениях на эту тему, ведь по ходу сезона всё прояснится».