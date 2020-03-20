Тото Вольфф возглавит Aston Martin?

Британская Daily Mail пишет, что босс команды Mercedes Тото Вольфф и владелец Racing Point Лоуренс Столл не участвовали во вчерашней телефонной пресс-конференции руководителей команды с FIA и FOM. Позицию Mercedes на ней представил технический директор команды Джеймс Эллисон.

В четверг появились слухи, правда их опровергли в Mercedes, что Вольфф может возглавить компанию Aston Martin, в которой Стролл недавно приобрел крупный пакет акций.

Поговаривают, этот переход может повлиять и на будущее Льюиса Хэмилтона, ведь условием продления контракта с Mercedes он называл присутствие Вольффа на посту руководителя команды.

По информации Daily Mail руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто во время совещания подвергся резкой критике со стороны Red Bull Racing и McLaren за нежелание поддержать согласованный всеми пакет предложений по спасению Формулы 1, включающий свободу для FOM и FIA при формировании календаря, и перенос перемен в регламенте с 2021 года на 2022-й.

«Бинотто не хотел жертвовать конкурентным преимуществом для большего блага», – заявил источник газеты. Но в итоге решение было принято.