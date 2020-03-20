В окружении Ферстаппена надеются, что гонки возобновятся

Обстановка в мире крайне сложная, в этой ситуации сезон в Формуле 1 может начаться не раньше июня, отложены или отменены первые шесть этапов, в том числе Гран При Нидерландов, и в окружении Макса Ферстаппена, разумеется, сожалеют об этом, однако надеются, что в ближайшей перспективе гонки всё-таки возобновятся.

«Такова новая реальность, – заявил Раймонд Вермёлен, менеджер гонщика, в эфире голландской радиостанции 1Limburg. – По всему миру отменяют спортивные соревнования, и Формула 1 в таком же положении.

Разумеется, мы расстроены. К этому вряд ли можно что-то добавить. Мы в той же лодке, что и остальные. Но Гран При Нидерландов не отменён, а отложен. Другой информации у нас пока нет. Мы исходим из того, что FIA и Формула 1 будут принимать правильные решения.

Настали сложные времена, но мы надеемся, что вскоре сможем вновь заняться гонками. Мы ждём этого вместе со всеми».