Чэдвик тестировала в Новой Зеландии машину Rodin FZED

Десять лет назад мы писали о том, что британская компания Lotus Cars, специализирующаяся на выпуске спорткаров, представила необычную машину – Lotus Exos Type 125, в которой воплощены технологии, применяемые в Формуле 1.

Предполагалось наладить её мелкосерийное производство и предлагать всем желающим, готовым выложить миллион долларов за готовую гоночную машину, по характеристикам сравнимую с техникой Формулы 1 предыдущих поколений.

Проект провалился, но затем права на всю техническую документацию на T125 приобрела новозеландская компания Rodin Cars, усовершенствовала ряд компонентов и систем машины, и, что важно, снизила цену на неё. Теперь она называется Rodin FZED и приобрести её можно за $650 тысяч.

Эксперты сходятся в оценках, что теперь цена вполне приемлемая, если учесть, что вы получаете за эти деньги. На FZED установлен 3,8-литровый двигатель Cosworth V8, развивающий 674 л.с. при 9600 об/мин. При этом он рассчитан на обычный 98-й бензин, который продаётся на любой АЗС, а его ресурс составляет порядка 5000 км, и только потом мотор должен пройти обслуживание и плановый ремонт.

До 200 км/ч машина при весе в 610 кг разгоняется за пять секунд. Разумеется, столь серьёзная техника оснащена соответствующими узлами и агрегатами: 6-ступенчатой секвентальной КПП, карбоновыми тормозами Brembo и регулируемыми амортизаторами.

Предназначена машина не для профессиональных гонщиков, а для всех любителей быстрой езды, обладающих достаточным опытом и навыками, но которые хотят испытать ощущения, близкие к тем, что чувствуют пилоты Формулы 1. В будущем, если новозеландский проект окажется востребованным и заинтересует мир автоспорта, FZED вполне подойдёт для организации клубных гоночных серий.

По приглашению Rodin Cars на этой неделе Джейми Чэдвик, первая чемпионка женской W Series, провела пять дней в Новой Зеландии, где познакомилась с машиной, протестировала её на частной гоночной трассе и, судя по всему, этот опыт ей понравился. При этом она сравнивала FZED с машинами Формулы 3 и GP2, которые тоже есть в гараже компании.

«Мне всегда нравится работать с настоящими энтузиастами, которые страстно любят своё дело, – рассказала Джейми. – Здорово, что я смогла поделиться с создателями этого проекта своими впечатлениями, поработать с ними – по-моему, он просто гениальный! Всю информацию, которую я им предоставляла, они старались сразу применить, и эти несколько дней прошли очень успешно».