Директор Сильверстоуна обратился к болельщикам

В Великобритании следят за развитием ситуации, за переносами и отменами крупных событий в связи с коронавирусом. Хотя запланированному на середину июля Гран При в Сильверстоуне пока ничто не угрожает, владельцы трассы готовятся к худшему сценарию. Директор автодрома Стюарт Прингл написал открытое письмо болельщикам.

Стюарт Прингл: «В этом письме я хочу сообщить последние новости о том, как обстоят дела с будущими событиями в Сильверстоуне в ситуации, когда наша страна продолжает бороться с коронавирусом.

На этой неделе спортивное руководство объявило, что все автоспортивные события в Великобритании отложены до конца апреля 2020 года, чтобы поддержать усилия британского правительства по контролю за распространением вируса.

Многие из вас забронировали билеты на наши летние события, в том числе – на Гран При Великобритании и этап MotoGP, и я прекрасно понимаю, что вы хотите знать, состоятся ли они. На самом деле, как и в случае с многими международными спортивными событиями по всему миру, мы не можем прогнозировать, как изменится ситуация к лету. Тем не менее, я от всего сердца обещаю вам, что все в Сильверстоуне, Формуле 1 и MotoGP делают всё возможное, чтобы провести эти события в запланированные даты в июле (Формула 1) и августе (MotoGP).

В сущности, как сказал исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри, в FOM и FIA ожидают, что сезон в Европе начнётся не раньше июня, но эти сроки постоянно пересматриваются. Я хотел бы успокоить болельщиков, что если нам придётся отменить любой из этих Гран При, то все, кто приобрёл билеты получат возможность вернуть их полную стоимость.

Мы продолжим держать вас в курсе событий по мере того, как будет меняться ситуация в Великобритании, и пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку и терпение в столь сложное для всех время. Надеюсь, что вы и члены ваших семей в безопасности».