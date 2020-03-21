Ферстаппен вновь выйдет на старт All-Star Esports Battle

Макс Ферстаппен подтвердил своё участие во втором этапе соревнований по виртуальным гонкам All-Star Esports Battle и постарается отыграться за не самое удачное выступление в минувший уик-энд.

Кроме него на старт выйдет немало других профессиональных пилотов из различных чемпионатов, которые проводятся по обе стороны Атлантики.

Первый этап этих соревнований был оперативно организован канадской компанией Torque Esports, когда стало известно об отмене Гран При Австралии, и прошёл 15 марта на виртуальном Нюрбургринге. В них используется весьма реалистичный гоночный симулятор rFactor 2, дающий широкие возможности для настройки машин.

Гонка стартует в субботу в пять вечера по британскому времени (в 20.00 по Москве) и будет транслироваться по YouTube, причём комментировать её будут бывший пилот Формулы 1 Джолион Палмер и журналист BBC Джек Николс, обычно специализирующийся на Формуле E.

В прошлое воскресенье Максу Ферстаппену не повезло: пилот Red Bull Racing, хоть и выиграл отборочную гонку, в финале несколько раз становился участником инцидентов и в итоге занял только 11-е место.

Лучшим из профессионалов автоспорта тогда стал Феликс Розенквист, выступающий в IndyCar – он финишировал 7-м, и теперь швед вновь рвётся в бой. Также на старт второго этапа соревнований выйдут гонщики Формулы E Антониу Феликс да Кошта, Макс Гюнтер и Нил Яни.

Стоит отметить, что в All-Star Esports Battle принимают участие Хуан-Пабло Монтойя и его сын Себастьян, заводские гонщики Aston Martin GT Росс Ганн и Чарли Иствуд, а также опытнейший пилот DTM Даниэль Хункаделла.

Впервые к ним присоединятся Нельсон Пике, бывший гонщик Формулы 1 и чемпион Формулы E 2015 года, Филипп Энг, участник серии DTM, Ник Кэссиди, действующий чемпион японской Super Formula, Ники Тийм, в 2016 году выигравший титул в WEC в категории GTE Pro.

Второй этап соревнований пройдёт в несколько ином формате: 60 участников будут поделены на три отборочных группы, и пять лучших гонщиков из каждой группы пройдут в финал. Ещё пятеро будут определены по результатам отдельной квалификационной гонки, в которой померяются силами только профессиональные пилоты. В итоге в финале будут участвовать 20 человек – 15 профессионалов и пять мастеров виртуальных гонок.

На какой трассе пройдёт второй этап, будет объявлено в последний момент, чтобы несколько уравнять возможности участников и не позволить никому заранее потренироваться именно на ней.