Фредерик Вассёр: Впереди тяжёлые времена

Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр предрекает Формуле 1 тяжёлые времена, поскольку сейчас, когда в мире свирепствует пандемия коронавируса, приоритеты меняются, и автоспорт неизбежно отодвигается на задний план.

Чрезвычайные меры, которые в этой ситуации принимают организаторы чемпионата, FIA и команды, безусловно, необходимы, но последствия происходящего будут очень серьёзными.

«Из-за того, что нас ждёт неизбежное снижение выплат со стороны FOM, а наши спонсоры в ближайшие месяцы столкнутся со сложностями, мы ожидаем падение доходов на 15-20%, тогда как затраты будут только расти, – признал Вассёр в интервью Auto Hebdo. – Три гонки подряд, разделённые недельными интервалами, могут стать обычным делом этим летом, но чтобы люди выдержали такую нагрузку, потребуется нанять больше сотрудников.

Кроме того, мы будем вынуждены производить больше запасных частей – крыльев, элементов днища и т.д., которые, может быть, и не пригодятся, но их придётся иметь в запасе.

Совещание, проведённое в четверг, было непростым, поскольку пришлось разбираться с целым рядом проблем, тревоживших некоторые команды, но в итоге возобладал здравый смысл. Идея в том, чтобы шасси, двигатель и другие элементы, которые ещё предстоит определить, остались такими же, как сейчас.

Однако при этом важно, чтобы переход на лимитированные бюджеты в следующем году всё-таки состоялся. Когда пандемия пойдёт на спад, это обеспечит своего рода мягкую посадку, а также не позволит крупным командам тратить неограниченные суммы на создание машины 2022 года».

Все последствия глобального распространения коронавируса пока представить невозможно, и о том, как изменится жизнь людей, а также ситуация на мировых рынках, пока можно только гадать – разумеется, это тревожит Вассёра.

«Чтобы вносить коррективы в календарь, как минимум должна быть возможность проводить гонки, – сказал руководитель Alfa Romeo Racing. – Когда пандемия пойдёт на убыль, мы уже будем в кризисе, и я боюсь, что отменой этапа в Монако дело не ограничится. Это ещё одна сложность, которую в Формуле 1 недооценили и только начинают осознавать.

Моя карьера в автоспорте продолжается уже тридцать лет, я помню, какими были последствия войны в Персидском заливе в 1990-м, помню 9 сентября 2001 года, вспышку атипичной пневмонии в 2003-м и ипотечный кризис в 2008-м.

Но то, что происходит сейчас, поражает всех, от Китая до Америки и Европы, страдают все сектора экономики. Если говорить об изоляции, то её испытали только предыдущие поколения во время Второй мировой войны. Впереди тяжёлые времена.

В плане приоритетов ситуация после пандемии будет не такой, как до неё. И я не уверен, что автоспорт будет в списке этих приоритетов».