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Автоспорт

Фредерик Вассёр: Впереди тяжёлые времена

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Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр предрекает Формуле 1 тяжёлые времена, поскольку сейчас, когда в мире свирепствует пандемия коронавируса, приоритеты меняются, и автоспорт неизбежно отодвигается на задний план.

Чрезвычайные меры, которые в этой ситуации принимают организаторы чемпионата, FIA и команды, безусловно, необходимы, но последствия происходящего будут очень серьёзными.

«Из-за того, что нас ждёт неизбежное снижение выплат со стороны FOM, а наши спонсоры в ближайшие месяцы столкнутся со сложностями, мы ожидаем падение доходов на 15-20%, тогда как затраты будут только расти, – признал Вассёр в интервью Auto Hebdo. – Три гонки подряд, разделённые недельными интервалами, могут стать обычным делом этим летом, но чтобы люди выдержали такую нагрузку, потребуется нанять больше сотрудников.

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Кроме того, мы будем вынуждены производить больше запасных частей – крыльев, элементов днища и т.д., которые, может быть, и не пригодятся, но их придётся иметь в запасе.

Совещание, проведённое в четверг, было непростым, поскольку пришлось разбираться с целым рядом проблем, тревоживших некоторые команды, но в итоге возобладал здравый смысл. Идея в том, чтобы шасси, двигатель и другие элементы, которые ещё предстоит определить, остались такими же, как сейчас.

Однако при этом важно, чтобы переход на лимитированные бюджеты в следующем году всё-таки состоялся. Когда пандемия пойдёт на спад, это обеспечит своего рода мягкую посадку, а также не позволит крупным командам тратить неограниченные суммы на создание машины 2022 года».

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Все последствия глобального распространения коронавируса пока представить невозможно, и о том, как изменится жизнь людей, а также ситуация на мировых рынках, пока можно только гадать – разумеется, это тревожит Вассёра.

«Чтобы вносить коррективы в календарь, как минимум должна быть возможность проводить гонки, – сказал руководитель Alfa Romeo Racing. – Когда пандемия пойдёт на убыль, мы уже будем в кризисе, и я боюсь, что отменой этапа в Монако дело не ограничится. Это ещё одна сложность, которую в Формуле 1 недооценили и только начинают осознавать.

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Моя карьера в автоспорте продолжается уже тридцать лет, я помню, какими были последствия войны в Персидском заливе в 1990-м, помню 9 сентября 2001 года, вспышку атипичной пневмонии в 2003-м и ипотечный кризис в 2008-м.

Но то, что происходит сейчас, поражает всех, от Китая до Америки и Европы, страдают все сектора экономики. Если говорить об изоляции, то её испытали только предыдущие поколения во время Второй мировой войны. Впереди тяжёлые времена.

В плане приоритетов ситуация после пандемии будет не такой, как до неё. И я не уверен, что автоспорт будет в списке этих приоритетов».

Источник:www.f1news.ru
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