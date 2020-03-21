Карлос Сайнс упустил победу в виртуальной гонке в Спа

В минувшую пятницу Карлос Сайнс неплохо себя проявил на соревнованиях по виртуальным гонкам, которые организовала мадридская спортивная газета Marca. Соперниками пилота McLaren были как испанцы, в своё время выступавшие на профессиональном уровне в различных гоночных сериях, в частности, Рольдан Родригес и Лукас Ордонез, так и мастера киберспорта.

Для соревнований использовался гоночный симулятор на базе PlayStation 4, и они проходили в четыре этапа на четырёх разных трассах, причём участникам пришлось пилотировать не только машины Формулы 1, но и спорткары класса GT.

Карлос был близок к победе в финале, проходившем на виртуальном автодроме в Спа, но во второй половине гонки упустил свой шанс, когда вылетел за пределы трассы в повороте Pouhon, и в итоге финишировал только пятым.

Тем не менее, в четырёх гонках он трижды поднялся на подиум, продемонстрировал бойцовский характер, выносливость и собранность, ведь соревнования длились два с половиной часа.

«По-моему, сражаться на трассе пришлось больше, чем за весь предыдущий год!» – весело прокомментировал гонщик McLaren.