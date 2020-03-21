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Автоспорт

Лехто: Никто не захочет рисковать контрактом с Алонсо

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Юрки Ярвилехто, более известный как Джей-Джей Лехто, бывший гонщик Формулы 1 и эксперт финского MTV3, полагает, что Фернандо Алонсо не сможет вернуться в Формулу 1. По его мнению, никто не захочет рисковать контрактом с испанским гонщиком из-за его скандального характера.

Джей-Джей Лехто: «Никто не хочет рисковать контрактом с Алонсо. Все помнят, как совсем недавно он проявил возмутительное неуважение к Honda. В таланте Фернандо сомнений нет, но если вспомнить, сколько мостов он сжёг за собой, я не могу представить, что какая-то команда захочет видеть его у себя.

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С 2018 года Алонсо всерьёз не пилотировал машину Формулы 1. Это было уже достаточно давно. На рынке есть молодые и более комфортные в работе гонщики, которые стоят гораздо дешевле».

Источник:www.f1news.ru
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