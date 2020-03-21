Роберт Шварцман выступит за Ferrari в виртуальной гонке

Сегодня было объявлено о создании виртуального чемпионата F1 Esports Virtual Grand Prix с участием гонщиков, выступающих в различных сериях. В ближайшее воскресенье состоится виртуальный Гран При Бахрейна, постепенно заполняется список участников. За команду Ferrari поедут пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман и участник гоночной Академии Скудерии Дино Беганович.

«Приглашение принять участие в виртуальной гонке Формулы 1 я получил от Ferrari, – приводит слова Роберта Шварцмана пресс-служба SMP Racing. – У меня дома есть симулятор, поэтому я согласился попробовать.

Признаюсь, опыт в кибергонках у меня не такой большой, как у других спортсменов. Я люблю реальные гонки и стараюсь ездить на настоящих машинах, а на симуляторе изучаю трассы и тренируюсь. Мне наверняка придётся непросто, но попробовать интересно. Посмотрим, что получится в воскресенье».

Кроме Шварцамана и Бегановича уже подтверждено участие в воскресной гонке Николаса Латифи. По информации Racefans на старт виртуального Гран При Бахрейна не выйдут Даниил Квят, Пьер Гасли, Роман Грожан, Кевин Магнуссен, Серхио Перес и Лэнс Стролл.