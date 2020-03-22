Деймон Хилл: У Айртона Сенны был волшебный талант

В 1994 году Деймону Хиллу довелось недолго поработать с Айртоном Сенной в команде Williams, и когда он говорит, что у этого бразильского гонщика был волшебный талант, поистине дарованный Небом, ему хочется верить. В день 60-летия Сенны Хилл рассказал о своём отношении к наследию трёхкратного чемпиона мира.

Деймон Хилл: «Сенна. Суперзвезда, человек, которому было суждено стать мировой знаменитостью. Но почему этот бразильский гонщик стал одним из величайших спортсменов? Было ли у него какое-то одно особое качество?

Он смог развить свои способности до высочайшего уровня и в полной мере продемонстрировать свой волшебный талант. Болельщики любили его за бойцовский дух, который проявлялся как на гоночной трассе, так и за её пределами. Его отличало беспрецедентное стремление к совершенству. Он выкладывался полностью, без остатка, и никогда не сдавался.

Он хладнокровно и решительно действовал в самых сложных условиях, для него была характерна удивительная целеустремлённость, причём не только за рулём гоночной машины, но в жизни в целом.

Свет, который исходил от него при жизни, и мрачная тень, лежащая на обстоятельствах его гибели, навсегда изменили Формулу 1.

И всё-таки, было ли какое-то одно качество, благодаря которому он стал великим гонщиком?

Я могу лишь предположить, что это некое магическое сочетание всех качеств Айртона Сенны, сделавшее его жизнь столь яркой».