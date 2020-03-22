eSports: Ван Бурен победил в виртуальном Индианаполисе

Голландец Руди ван Бурен, один из сильнейших киберспортсменов мира и участник Гонки Чемпионов 2018 года, одержал победу на втором этапе All-Star Esports Battle.

С поула на виртуальной трассе в Индианаполисе стартовал представитель Словении Кевин Сигги, который входит в команду McLaren по кибергонкам, но Ван Бурен с самого начала активно его прессинговал и в итоге вышел в лидеры.

Нельзя сказать, что победа далась ему легко: соперники буквально висели у него на хвосте на протяжении всех 20 кругов дистанции. Стоит отметить, что этими соперниками были в основном представители киберспорта. Лучшими из «настоящих» гонщиков на этот раз были Феликс Розенквист и Даниэль Хункаделла, у которых тоже был шанс побороться за места на подиуме.

Но Розенквисту не повезло: он потерял несколько позиций из-за инцидента, спровоцированного другими участниками гонки. Тем не менее, швед, в реальной жизни выступающий в серии IndyCar, снова пробился на четвёртое место, однако незадолго до финиша Хункаделла смог его опередить.

Но пока они боролись друг с другом, первая тройка ушла в отрыв, и ван Бурен, сдержав натиск Кевина Сигги, одержал победу.

Из представителей «настоящего» автоспорта в первой десятке смогли финишировать гонщики Формулы E Стоффель Вандорн и Максимилиан Гюнтер.

Разумеется, гонка могла быть более интересной, если бы в ней, как предполагалось изначально, выступил Макс Ферстаппен, но голландский пилот Red Bull Racing буквально в последний момент отказался от участия на втором этапе этих виртуальных соревнований.

Ряд других известных гонщиков, которые, в отличите от Макса, вышли на старт All-Star Esports Battle, в частности, Нико Хюлкенберг, Хуан-Пабло Монтойя и Эстебан Гутьеррес, отсеялись ещё на стадии отборочных заездов.