Херберт и Дэвидсон решили тряхнуть стариной

Бывшие гонщики Формулы 1, а ныне эксперты британского телеканала Sky Sports Джонни Херберт и Энтони Дэвидсон решили вспомнить молодость и намерены выйти на старт виртуального Гран При Бахрейна.

На официальной странице телеканала в Twitter руководитель комментаторской бригады Sky Sports F1 Саймон Лейзенби опубликовал такое сообщение: «Симуляторы установлены. Удачи нашим парням сегодня вечером!

Джонни Херберт и Энтони Дэвидсон стряхнули пыль со своих гоночных комбинезонов, чтобы задать всем жару на виртуальном Гран При Бахрейна.

Парни, вперёд!»

За какую команду будут выступать популярные телеведущие, пока не сообщается.