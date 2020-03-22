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Автоспорт

Херберт и Дэвидсон решили тряхнуть стариной

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Бывшие гонщики Формулы 1, а ныне эксперты британского телеканала Sky Sports Джонни Херберт и Энтони Дэвидсон решили вспомнить молодость и намерены выйти на старт виртуального Гран При Бахрейна.

На официальной странице телеканала в Twitter руководитель комментаторской бригады Sky Sports F1 Саймон Лейзенби опубликовал такое сообщение: «Симуляторы установлены. Удачи нашим парням сегодня вечером!

Джонни Херберт и Энтони Дэвидсон стряхнули пыль со своих гоночных комбинезонов, чтобы задать всем жару на виртуальном Гран При Бахрейна.
Парни, вперёд!»

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За какую команду будут выступать популярные телеведущие, пока не сообщается.

Источник:www.f1news.ru
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