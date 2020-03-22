Льюис Хэмилтон заверил всех, что он здоров

Льюис Хэмилтон на своих страницах в социальных сетях опубликовал заявление, заверив, что у него нет симптомов коронавируса, несмотря на то, что он контактировал с двумя известными людьми, у которых впоследствие было выявлено заражение.

В начале марта в Лондоне он участвовал в благотворительной акции и там встречался с Софи Трюдо, супругой премьер-министра Канады, и актёром Идрисом Элбой, а уже через несколько дней обоим был поставлен положительный диагноз.

«Надеюсь, у всех хороший настрой, вы здоровы и заняты делом, – пишет Хэмилтон. – Тут были некие спекуляции на темы моего здоровья, после того как я побывал на мероприятии, где были два человека, у которых впоследствии был выявлен коронавирус.

Хочу сообщить, что я в порядке, чувствую себя здоровым и дважды в день тренируюсь. У меня вообще никаких симптомов, а ведь уже прошло 17 дней после того, как я виделся с Софи и Идрисом. С ним я созванивался и рад был слышать, что у него всё нормально.

Я обращался к своему врачу и лишний раз проверил, нужно ли мне проходить тест, но дело в том, что сейчас количество таких тестов ограничено, и есть люди, кому это необходимо больше, чем мне, тем более что у меня нет никаких симптомов.

Я сделал вот что: с прошлой недели нахожусь на самоизоляции, уже с прошлой пятницы, когда была отменена тренировка в Австралии, и стараюсь держаться на расстоянии от людей.

Важнее всего сейчас сохранять позитивный настрой, если надо, то перейти на режим самоизоляции, регулярно мыть руки с мылом как минимум в течение 20 секунд. Спасибо за все ваши письма, делюсь с вами хорошим настроением и любовью, хотя и нахожусь далеко. Берегите себя».