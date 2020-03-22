Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

Состав участников виртуального Гран При Бахрейна сформирован, среди них больше половины – профессиональные гонщики, как бывшие, так и нынешние, с опытом выступлений в Формуле 1 и других сериях.

Остальные места в виртуальных кокпитах займут не только представители киберспорта, но и других сфер, в частности, британский певец Лиам Пейн, знаменитый гольфист Айан Поултер или прославленный велогонщик сэр Кристофер Хой – впрочем, он тоже пилотирует гоночную технику на профессиональном уровне.

Список участников виртуального Гран При Бахрейна

Пилот

Команда

Cyanide

Alfa Romeo

Джонни Херберт

Alfa Romeo

Лука Сальвадори

AlphaTauri

Sadokist

AlphaTauri

Роберт Шварцман

Ferrari Driver Academy Esports Team

Дино Беганович

Ferrari Driver Academy Esports Team

Энтони Дэвидсон

Haas

Redeye

Haas

Ландо Норрис

McLaren

Ник Хэмилтон

McLaren

Стоффель Вандорн

Mercedes

Эстебан Гутьеррес

Mercedes

Нико Хюлкенберг

Racing Point

Джимми Бродбент

Racing Point

Кристофер Хой

Red Bull Racing

Филипп Энг

Red Bull Racing

Гуан Ю Чжоу

Renault

Айан Поултер

Renault

Николас Латифи

Williams

Лиам Пейн

Williams