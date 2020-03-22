Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

Состав участников виртуального Гран При Бахрейна сформирован, среди них больше половины – профессиональные гонщики, как бывшие, так и нынешние, с опытом выступлений в Формуле 1 и других сериях.
Остальные места в виртуальных кокпитах займут не только представители киберспорта, но и других сфер, в частности, британский певец Лиам Пейн, знаменитый гольфист Айан Поултер или прославленный велогонщик сэр Кристофер Хой – впрочем, он тоже пилотирует гоночную технику на профессиональном уровне.
Список участников виртуального Гран При Бахрейна
Пилот
Команда
Cyanide
Alfa Romeo
Джонни Херберт
Alfa Romeo
Лука Сальвадори
AlphaTauri
Sadokist
AlphaTauri
Роберт Шварцман
Ferrari Driver Academy Esports Team
Дино Беганович
Ferrari Driver Academy Esports Team
Энтони Дэвидсон
Haas
Redeye
Haas
Ландо Норрис
McLaren
Ник Хэмилтон
McLaren
Стоффель Вандорн
Mercedes
Эстебан Гутьеррес
Mercedes
Нико Хюлкенберг
Racing Point
Джимми Бродбент
Racing Point
Кристофер Хой
Red Bull Racing
Филипп Энг
Red Bull Racing
Гуан Ю Чжоу
Renault
Айан Поултер
Renault
Николас Латифи
Williams
Лиам Пейн
Williams