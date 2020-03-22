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Автоспорт

Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

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Состав участников виртуального Гран При Бахрейна сформирован, среди них больше половины – профессиональные гонщики, как бывшие, так и нынешние, с опытом выступлений в Формуле 1 и других сериях.

Остальные места в виртуальных кокпитах займут не только представители киберспорта, но и других сфер, в частности, британский певец Лиам Пейн, знаменитый гольфист Айан Поултер или прославленный велогонщик сэр Кристофер Хой – впрочем, он тоже пилотирует гоночную технику на профессиональном уровне.

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Список участников виртуального Гран При Бахрейна

Пилот
Команда

Cyanide
Alfa Romeo

Джонни Херберт
Alfa Romeo

Лука Сальвадори
AlphaTauri

Sadokist
AlphaTauri

Роберт Шварцман
Ferrari Driver Academy Esports Team

Дино Беганович
Ferrari Driver Academy Esports Team

Энтони Дэвидсон
Haas

Redeye
Haas

Ландо Норрис
McLaren

Ник Хэмилтон
McLaren

Стоффель Вандорн
Mercedes

Эстебан Гутьеррес
Mercedes

Нико Хюлкенберг
Racing Point

Джимми Бродбент
Racing Point

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Кристофер Хой
Red Bull Racing

Филипп Энг
Red Bull Racing

Гуан Ю Чжоу
Renault

Айан Поултер
Renault

Николас Латифи
Williams

Лиам Пейн
Williams

Источник:www.f1news.ru
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