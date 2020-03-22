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Автоспорт

Прямая трансляция виртуального Гран При Бахрейна

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Среди участников виртуального Гран При Бахрейна, организованного департаментом киберспорта Формулы 1, несколько больше профессиональных пилотов, чем в гонке на той же трассе Сахир, которую на пару часов раньше проводила компания Veloce Esports.

Поэтому можно ожидать, что и интерес к ней будет выше, но статистику мы узнаем позже, а пока напомним, что следить за событиями Гран При можно через официальный канал Формулы 1 на Youtube, но также обещано, что трансляция будет идти на TwitchTV и на канале чемпионата мира в Facebook.

Источник:www.f1news.ru
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