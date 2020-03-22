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Автоспорт

Риккардо напутствовал Renault перед гонкой в «Бахрейне»

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После отмены Гран При Австралии Даниэль Риккардо достался на родине, где проводит вынужденные каникулы на своей ферме недалеко от родного Перта, но не бездельничает, а занимается сельским хозяйством.

Не отрываясь от трудового процесса, он записал видеообращение к команде Renault, которая сегодня примет участие в виртуальном Гран При Бахрейна, правда, в необычном составе: её будут представлять тест-пилот Гуан Ю Чжоу и знаменитый английский гольфист Айан Поултер.

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«Всем доброго дня! Как дела? – поприветствовал своих коллег Даниэль прямо из кабины трактора, забавно пародируя манеру речи, принятую в австралийской глубинке. – Я тут собираюсь ходить с флагом в честь нашей команды Renault, которая будет выступать в виртуальном Гран При Бахрейна. И я просто хочу сказать… Я даже не буду желать удачи, а просто скажу: «Будьте быстрыми!» Сделайте то, что должны сделать и добудьте какие-нибудь трофеи.

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А я тут езжу на тракторе – к сожалению, на нём сильно не разгонишься. Так что давайте там, задайте всем жару, не тормозите! Но при этом действуйте аккуратно и спокойно, ведь в 1-м повороте будет много горячих голов. Но вы не дайте себя затолкать!

Просто найдите свой ритм, а потом постарайтесь правильно выстроить гонку. В общем, держитесь там!»

Источник:www.f1news.ru
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