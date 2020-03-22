Риккардо: Происходящее не повлияет на рынок пилотов

В минувший четверг Формула 1, FIA и команды чемпионата приняли решение перенести на 2022 год введение нового технического регламента, но, по мнению Даниэля Риккардо, эта отсрочка вряд ли серьёзно повлияет на рынок пилотов, где после этого сезона ожидаются серьёзные изменения.

В топ-командах многолетние контракты пока есть только у Макса Ферстаппена, выступающего за Red Bull Racing, и у Шарля Леклера, гонщика Ferrari, тогда как обязательства Риккардо перед Renault действуют только до конца 2020 года.

После отмены Гран При Австралии Даниэль остался на родине, где в окрестностях родного города Перта у него есть загородный дом, и собирается там провести вынужденные каникулы.

«Сейчас спутаны все карты, поэтому сложно делать какие-то прогнозы, но полагаю, что люди будут принимать решения вне зависимости от происходящих перемен, – предположил Даниэль. – С трудом верится, что кто-то решит подписать однолетний контракт только для того, чтобы к 2022 году стать свободным агентом, уж больно велики риски.

Обычно однолетний контракт – далеко не идеальный вариант, если только ты не находишься в какой-то уникальной ситуации, поэтому я предполагаю, что любые контракты, которые будут подписываться начиная с этого момента, будут распространятся не только на период, когда продолжат действовать прежние правила, но и на 2022-й, когда произойдёт переход на новый регламент.

Всё это делает ситуацию интересной, если вспомнить, что у большинства из нас после этого года не будет контрактных обязательств, за исключением Макса и Шарля».

Также Риккардо признал, что решение о переносе реформ на 2022 год стало для него сюрпризом: «Когда я впервые услышал эту новость, я удивился, что всё будет отложено, поэтому теперь всё это надо осмыслить, прежде чем я буду готов комментировать. Сейчас всё висит в воздухе, и такое ощущение, что произойти может всё, что угодно».