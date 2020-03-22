В Red Bull определились с составом на виртуальный Гран При

В это воскресенье пройдёт первый этап виртуального чемпионата F1 Esports Virtual Grand Prix, призванный стать своего рода заменой гонки в Бахрейне, которая должна была состояться 22 марта.

В Red Bull Racing определились с составом команды, и в нём нет представителей Формулы 1, зато есть знаменитый британский велосипедист, 11-кратный чемпион мира, обладатель шести золотых Олимпийских медалей сэр Кристофер Хой и австриец Филипп Энг, выступающий в гонках класса GT.

Крис Хой после завершения карьеры в велоспорте добился успеха в гонках на выносливость, в 2015-м выиграв серию European Le Mans, а также участвовал в «24 часах Ле-Мана», пилотируя Aston Martin Vantage GT4 в одном экипаже с Мартином Брандлом.

Филипп Энг уже десять лет не садился за руль формул, но у него огромный опыт кузовных гонок, поэтому в Red Bull Racing надеются, что он не подведёт.

Полный список участников виртуального Гран При Бахрейна будет обнародован несколько позже, но уже известно, что Ferrari будут представлять российский гонщик Роберт Шварцман и 16-летний шведский картингист Дино Беганович, которому в этом году ещё только предстоит дебютировать в Формуле 4.

За событиями на виртуальной трассе в Бахрейне можно будет следить онлайн начиная с 23.00 по московскому времени.