Даниил Квят: Я по-прежнему хочу выиграть гонку

Итальянская Corriere dello Sport цитирует Даниила Квята, который говорил о своём настоящем и будущем…

Даниил Квят: «Думаю ли я о переходе в Ferrari в 2021-м? Успеха нужно добиваться здесь и сейчас, там, где вы выступаете, а не в будущем, о котором ничего не известно.

Мы хорошо провели тесты, в Мельбурне я был очень расстроен, когда мы не смогли гоняться. Я по-прежнему хочу выиграть гонку. Я выступаю в Формуле 1 ради побед. У меня высокая мотивация, с каждым сезоном я хочу добиваться большего.

Лучший гонщик современности? Льюис Хэмилтон. В детстве я следил за выступлениями Михаэля Шумахера, для меня он был героем, Михаэль невероятно действовал на трассе и вне её. Следить за его победами было очень интересно.

В обычной жизни я люблю готовить. Карбонара, куриная грудка, лосось, стейк, овощи – в период карантина здорово помогает отвлечься».