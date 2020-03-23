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Автоспорт

Даниил Квят: Я по-прежнему хочу выиграть гонку

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Итальянская Corriere dello Sport цитирует Даниила Квята, который говорил о своём настоящем и будущем…

Даниил Квят: «Думаю ли я о переходе в Ferrari в 2021-м? Успеха нужно добиваться здесь и сейчас, там, где вы выступаете, а не в будущем, о котором ничего не известно.

Мы хорошо провели тесты, в Мельбурне я был очень расстроен, когда мы не смогли гоняться. Я по-прежнему хочу выиграть гонку. Я выступаю в Формуле 1 ради побед. У меня высокая мотивация, с каждым сезоном я хочу добиваться большего.

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Лучший гонщик современности? Льюис Хэмилтон. В детстве я следил за выступлениями Михаэля Шумахера, для меня он был героем, Михаэль невероятно действовал на трассе и вне её. Следить за его победами было очень интересно.

В обычной жизни я люблю готовить. Карбонара, куриная грудка, лосось, стейк, овощи – в период карантина здорово помогает отвлечься».

Источник:www.f1news.ru
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