eSports: В виртуальном Бахрейне победил Гуан Ю Чжоу

Первый в истории виртуальный Гран При Бахрейна, организованный департаментом киберспорта Формулы 1, состоялся, и можно сказать, что он прошёл достаточно успешно. Количество зрителей, следивших за событиями на трассе Сахир только через Youtube, временами приближалось к 200 тысячам – по меркам eSports аудитория просто рекордная.

Квалификацию на виртуальной трассе в Бахрейне выиграл Филипп Энг, выступающий за Red Bull Racing, рядом с ним из первого ряда стартовал Эстебан Гутьеррес, представитель Mercedes, третье время показал Гуан Ю Чжоу на Renault, четвёртое – Николас Латифи. В реальности в Williams об этом могут только мечтать

Пятый результат был у Нико Хюлкенберга, «вернувшегося» в команду, в которой провёл свои лучшие годы в Формуле 1, хотя тогда она назывались по-другому, не Racing Point, а Force India.

Наш соотечественник Роберт Шварцман показал 8-е время, а вот у Ландо Норриса возникли проблемы: он выбыл из борьбы в самом начале квалификации из-за каких-то сбоев в работе программы, но его всё равно допустили к старту, хотя он был вынужден начинать гонку из последнего ряда.

Старт прошёл крайне сумбурно, сразу произошло несколько аварий, и многие фавориты потеряли позиции ещё до первого поворота. Достаточно сказать, что Джонни Херберт, стартовавший 16-м, вышел в лидеры – правда, срезав поворот. Впрочем, на втором круге Филипп Энг, победитель квалификации, вернул себе лидерство.

Но долго австриец на этой позиции не продержался, поскольку его опередил Гуан Ю Чжоу, и между ними развернулась весьма острая борьба. Энг отыгрался за счёт DRS и вновь возглавил гонку на 4-м круге, но буквально через несколько поворотов китайский пилот его опять опередил.

Неплохо смотрелся на первой стадии гонки Роберт Шварцман, стабильно ехал в первой десятке, затем отправился на пит-стоп, вернулся на трассу 11-м и продолжил борьбу. На 7-м круге он опередил Луку Сальвадори, а когда соперники в свою очередь поехали на пит-стоп, поднялся на 7-ю. позицию.

Удивительным образом Ландо Норрис, стартовавший из последнего ряда, через девять кругов пробился на вторую позицию, а гонку в это время возглавлял Стоффель Вандорн, но обоим ещё предстояли пит-стопы.

Такой ситуация оставалась недолго: в лидеры вновь вернулся Гуан Ю Чжоу, за ним ехал Энг, оттеснив Вандорна на 3-ю позицию. Примерно в это же время не повезло Шварцману: он попал в аварию, его виртуальная Ferrari получила серьёзные повреждения, и с дистанции пришлось сойти.

На последнем круге Вандорн весьма жёстко атаковал Энга, выдавив его на обочину, и вышел на второе место. У Ландо Норриса был шанс занять четвёртое место, но его машину буквально протаранил Джимми Бродбент, вытолкнув гонщика McLaren с трассы. В итоге тот вынужден был довольствоваться пятым местом.

А победа досталась Гуан Ю Чжоу, что, пожалуй, сложно было прогнозировать до квалификации, но тест-пилот Renault показал третий результат, после чего уверенно провёл гонку, не сдавался, когда его прессинговали соперники, и в итоге заслуженно поднялся на вершину виртуального подиума.

Вторым финишировал Стоффель Вандорн, третьим – Филипп Энг, а на четвёртом месте оказался Джимми Бродбент, став лучшим из представителей киберспорта. Его выступление заслуживает похвалы ещё и потому, что стартовал он, как и Норрис, из последнего ряда. Ландо, британский гонщик McLaren, большой мастер не только реальных, но и виртуальных гонок, замкнул первую пятёрку.

Без технических накладок не обошлось: по замыслу организаторов гонка должна была продолжаться 28 кругов, но из-за каких-то проблем была сокращена наполовину, т.е. финиш был дан после 14-го круга.

Но надо полагать, что в ходе подготовки к виртуальному Гран При Австралии, который должен пройти через две недели, опыт бахрейнской гонки будет проанализирован, а ошибки – исправлены.