Гран При Азербайджана перенесён

Организаторы Гран При Азербайджана объявили о переносе гонки на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса.

Это уже восьмой этап, который был отложен или отменён, после Гран При Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Монако.

«Компания Baku City Circuit (BCC) сегодня приняла решение о переносе Гран При Азербайджана, запланированного на 5-7 июня. После продолжительных обсуждений перенос гонки был согласован с руководством Формулы 1, с FIA и правительством Азербайджана. Это решение стало следствием продолжающейся пандемии COVID-19 и базируется на экспертных рекомендациях соответствующих органов власти.

При принятии этого решения в BCC прежде всего беспокоились о здоровье и благополучии азербайджанского народа, всех приезжающих в страну болельщиков, сотрудников и участников Формулы 1.

В BCC разделяют разочарование болельщиков, которые в июне этого года не смогут увидеть Формулу 1 на улицах Баку. Мы продолжим сотрудничество с Формулой 1, FIA и правительством Азербайджана для поиска новой даты проведения гонки в сезоне 2020 года.

Все билеты на Гран При Азербайджана будут действительны без дополнительных условий. После объявления новой даты Гран При зрители получат информацию об использовании билетов», – сказано в заявлении организаторов.