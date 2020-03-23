Хэмилтон критикует тех, кто не ограничил активность

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон раскритиковал в социальных сетях «безответственное и эгоистичное» поведение тех, кто не обращает внимания на эпидемию коронавируса и не ограничивает свою активность…

Льюис Хэмилтон: «С большой болью я слышу цифры потерь по всему миру. Я понимаю, что многие не знают, что и почему происходит. Мы ничего не можем с этим поделать, кроме самоизоляции, чтобы не заразиться самому и не заразить других.

Некоторые люди и сейчас ходят в клубы, бары, на публичные мероприятия, что я лично считаю абсолютно безответственным и эгоистичным.

Я каждый день молюсь за безопасность своей семьи, но я молюсь и за других людей – за тех, кто работает в супермаркетах и службах доставки, за врачей и медсестёр, которые рискуют своим здоровьем ради других людей. Сейчас – они настоящие герои. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности.

Если есть такая возможность, постарайтесь использовать это время, чтобы оценить себя и свои возможности, подумать о том, как в будущем добиться большего. Надеюсь, вся эта ситуация поможет людям понять, что здоровье – бесценно. И то, как вы относитесь к себе, и что вы едите, так же важно, как элементарная гигиена».