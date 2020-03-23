Прямая трансляция «Не Гран При Бахрейна»

Совсем немного осталось до первого виртуального события воскресенья – гонки «Не Гран При Бахрейна», организованной Veloce Esports, компанией Жана-Эрика Верня.

Среди его участников есть несколько представителей реальной Формулы 1, как нынешних, так и бывших – Ландо Норрис, Николас Латифи, Нико Хюлкенберг, Стоффель Вандорн, Эстебан Гутьеррес, а также многочисленные мастера киберспорта.

Онлайн-трансляция начнётся в 21.00 по московскому времени, и следить за событиями на виртуальной трассе Сахир можно как через YouTube, так и по TwitchTV.