За Williams в «Бахрейне» поедут Латифи и Лиам Пейн

Williams стала ещё одной командой, в составе которой в виртуальном Гран При Бахрейна выступит неожиданный новобранец, не имеющий отношения к миру реального автоспорта.

Напарником Николаса Латифи будет популярный британский певец Лиам Пейн, что, наверное, можно считать неплохим рекламным ходом, но есть сомнения, что это поможет Wiliams добиться хороших результатов.

Джордж Расселл, гонщик основного состава команды, пожелал Пейну удачи, но предупредил, чтобы тот не ехал слишком быстро, потому что он рассчитывает вернуться за руль своей машины, когда сезон всё-таки начнётся.