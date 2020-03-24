Вторник, 24 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортАриф Рагимов о причинах переноса Гран При Азербайджана
Автоспорт

Ариф Рагимов о причинах переноса Гран При Азербайджана

AdminНет комментариев
Добавлено

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов в интервью Racer рассказал о том, почему перенесён Гран При Азербайджана…

Ариф Рагимов: «На примере организаторов Австралии мы поняли, в насколько сложную ситуацию они попали. Ни один промоутер Гран При не хотел бы в ней оказаться – мне действительно жаль Эндрю Уэстакотта и его команду. То, что им пришлось пережить – это ужасно. Отмена Гран При в последний момент – это катастрофа для промоутера.

Читайте также:  В Williams разработают батареи для новой гоночной серии

Проведение этапа требует серьёзных усилий, к тому же в Австралии гонка проходит на временной трассе. Они потратили много времени, денег и сил на её создание, а в последний момент гонку отменили – это настоящая катастрофа. Другие промоутеры сейчас пытаются этого избежать.

Очевидно, что в ситуации, когда многие гонки отложены, австралийский прецедент не облегчает ситуацию, но делает вашу позицию более логичной, когда вы пытаетесь её объяснить оппонентам.

Читайте также:  Лэнс Стролл: Надо выяснить, за счёт чего можно отыграться

Мы приняли решение до начала работ на трассе. Это был один из ключевых ориентиров. Мы хотели быть уверены, что не понесём ненужных расходов. Было бы полной катастрофой, если бы пришлось потратить все деньги на строительство трассы, а потом мы бы не смогли провести гонку.

Для нас крайний срок начала строительства трассы был в середине марта – мы отложили его на неделю, чтобы принять решение о проведении гонки, и в последний день его приняли – когда уже нужно было строить».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Жак Вильнёв: За гонщиков я не особенно беспокоюсь

Команды не смогут продувать новые машины до февраля

Сотрудники McLaren возвращаются из Мельбурна

Хельмут Марко: Лучше бы Макс переболел прямо сейчас

Кубица призывает всех оставаться дома

Закрыть