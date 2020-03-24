Жак Вильнёв: За гонщиков я не особенно беспокоюсь

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв в этом году должен был комментировать Формулу 1 по итальянскому и французскому ТВ, но вынужден комментировать ситуацию из дома…

Жак Вильнёв: «Все мы сейчас вынуждены адаптироваться. Главный минус в том, что никто не знает, когда продолжится Формула 1.

Инженеры продолжают работу за своими компьютерами, но только они сейчас так же заняты, как и прежде. Когда я вижу, что сейчас происходит в мире, сколько людей вынуждены сидеть дома, трудно представить, что через три месяца мы будем снова проводить гонки.

Этот вынужденный перерыв нанесёт большой урон Формуле 1, особенно пострадают небогатые команды, поскольку большая часть их доходов складывается из призовых, а призовые зарабатываются только во время гонок. Особенно сложная ситуация у Williams – для них год не будет простым.

За гонщиков я не особенно беспокоюсь. Они хорошо организованы, могут тренироваться, хотя несколько месяцев вне гонок могут быть психологически непростыми – лезут в голову всякие мысли. Могу себе представить, что тот иной гонщик сейчас накручивает себя по поводу будущего. А потом начнётся серия гонок одна за другой без перерывов, чтобы всё же провести чемпионат мира. Справиться с этим будет непросто, особенно молодым гонщикам.

Верю, что в этом году мы всё же сможем провести чемпионат. Если в итоге всего шесть из 22-х этапов не состоятся – ничего страшного. Могу предположить, что некоторые этапы могут пройти на других трассах, чтобы компенсировать потери – в Имоле или в Маньи-Кур. Вероятно, итоговый календарь по сравнению с первоначальным серьёзно изменится.

Отмена Гран При Монако болезненна, но другого решения не было. Им нужно много времени, чтобы построить всю инфраструктуру. Такой этап лучше отменить заранее, чем всё построить, а потом не иметь возможности провести гонку.

Как я провожу время в карантине? Как и все. Готовлю, ем, делаю то, что вы делаете дома».