Вторник, 24 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЖак Вильнёв: За гонщиков я не особенно беспокоюсь
Автоспорт

Жак Вильнёв: За гонщиков я не особенно беспокоюсь

AdminНет комментариев
Добавлено

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв в этом году должен был комментировать Формулу 1 по итальянскому и французскому ТВ, но вынужден комментировать ситуацию из дома…

Жак Вильнёв: «Все мы сейчас вынуждены адаптироваться. Главный минус в том, что никто не знает, когда продолжится Формула 1.

Инженеры продолжают работу за своими компьютерами, но только они сейчас так же заняты, как и прежде. Когда я вижу, что сейчас происходит в мире, сколько людей вынуждены сидеть дома, трудно представить, что через три месяца мы будем снова проводить гонки.

Читайте также:  Даниил Квят: Гран При Италии - важная для меня гонка

Этот вынужденный перерыв нанесёт большой урон Формуле 1, особенно пострадают небогатые команды, поскольку большая часть их доходов складывается из призовых, а призовые зарабатываются только во время гонок. Особенно сложная ситуация у Williams – для них год не будет простым.

За гонщиков я не особенно беспокоюсь. Они хорошо организованы, могут тренироваться, хотя несколько месяцев вне гонок могут быть психологически непростыми – лезут в голову всякие мысли. Могу себе представить, что тот иной гонщик сейчас накручивает себя по поводу будущего. А потом начнётся серия гонок одна за другой без перерывов, чтобы всё же провести чемпионат мира. Справиться с этим будет непросто, особенно молодым гонщикам.

Читайте также:  Главврач трассы в Спа не согласен с критикой Корреа

Верю, что в этом году мы всё же сможем провести чемпионат. Если в итоге всего шесть из 22-х этапов не состоятся – ничего страшного. Могу предположить, что некоторые этапы могут пройти на других трассах, чтобы компенсировать потери – в Имоле или в Маньи-Кур. Вероятно, итоговый календарь по сравнению с первоначальным серьёзно изменится.

Отмена Гран При Монако болезненна, но другого решения не было. Им нужно много времени, чтобы построить всю инфраструктуру. Такой этап лучше отменить заранее, чем всё построить, а потом не иметь возможности провести гонку.

Читайте также:  Джовинацци: Мне надо работать над гоночным темпом

Как я провожу время в карантине? Как и все. Готовлю, ем, делаю то, что вы делаете дома».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

6 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Команды не смогут продувать новые машины до февраля

Сотрудники McLaren возвращаются из Мельбурна

Хельмут Марко: Лучше бы Макс переболел прямо сейчас

Кубица призывает всех оставаться дома

Серхио Сетте Камара выступит в Super Formula

Закрыть