Команды не смогут продувать новые машины до февраля

Во время последней видеоконференции между руководителями команд, FIA и боссами Формулы 1 решено не только на год отложить переход на новый регламент, но и запретить работу в аэродинамической трубе с машинами теперь уже 2022 года – до февраля 2021-го.

Сделано это для предотвращения дорогостоящей параллельной разработки двух машин, построенных по разным регламентам 2021 и 2022 года. В условиях очевидного недостатка средств это могло дать серьёзное преимущество командам с большим бюджетом.

Мы писали о том, что финансовый регламент решено не откладывать на год, а ввести в 2021-м, так что новые машины для 2022-го все команды будут разрабатывать в рамках ограниченного бюджета.