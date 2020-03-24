Кубица призывает всех оставаться дома

Резервный пилот Alfa Romeo Роберт Кубица призвал болельщиков позаботиться о здоровье и оставаться дома во время пандемии коронавируса.

Роберт Кубица: «Прежде многие были сосредоточены на работе, на зарабатывании денег, но сейчас главное – здоровье. Когда его нет, всё остальное отходит на задний план.

Мы должны объединить усилия в надежде одолеть этого невидимого соперника. Добиться победы нелегко, но вместе мы сможем его победить. Теперь вирус – наш главный соперник.

Вирус очень опасен, пожалуйста, будьте осторожны. Оставайтесь дома, если это возможно. Ограничьте свою внешнюю активность и просто оставайтесь дома. Я знаю, что иногда это непросто, но если мы этого не сделаем, борьба может затянуться. Если же мы выиграем, то вернёмся к привычному графику, к гонкам, к нормальной жизни. И ценить её будем ещё больше».