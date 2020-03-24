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Серхио Сетте Камара выступит в Super Formula

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В прошлом году бразилец Серхио Сетте Камара был резервным пилотом McLaren, в начале марта вернулся в молодёжную программу Red Bull, получив статус официального резервного и тест-пилота двух команд, а сегодня стало известно о его переходе в японскую серию Super Formula.

Камара заменит не сумевшего найти финансирование Пьетро Фиттипальди в команде B-Max Racing Team, став напарником Шарля Милези.

Серхио Сетте Камара: «Я уверен, это лучшее решение для моей карьеры. Машины серии Super Formula – самые быстрые после Формулы 1, а команды работают на самом высоком уровне.

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Я благодарен B-Max Racing Team за эту возможность. Я работал с ними прежде и уверен – вместе мы сможем добиться больших успехов».

Сезон серии Super Formula должен стартовать 17 мая в Автополисе, после того как этапы в Сузуке и Фудзи были отложены из-за коронавируса.

Источник:www.f1news.ru
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