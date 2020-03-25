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Logitech G и McLaren подписали контракт

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Принадлежащий Logitech бренд Logitech G и команда McLaren подписали контракт. Стороны рассчитывают, что богатый гоночный опыт команды и наработки Logitech G в области виртуальных гонок и игровых технологий позволят привлечь внимание к соревнованиям G Challenge 2020, по утверждению McLaren – самым масштабным в области электронных гонок.

Подробности предстоящих соревнований и календарь 2020 года можно посмотреть на официальном сайте G Challenge.

Источник:www.f1news.ru
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