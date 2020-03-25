” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/607ae17618a9eb9d63b66c7162463544.jpg” alt=”Logitech G и McLaren подписали контракт” width=”100%” />

Принадлежащий Logitech бренд Logitech G и команда McLaren подписали контракт. Стороны рассчитывают, что богатый гоночный опыт команды и наработки Logitech G в области виртуальных гонок и игровых технологий позволят привлечь внимание к соревнованиям G Challenge 2020, по утверждению McLaren – самым масштабным в области электронных гонок.

Подробности предстоящих соревнований и календарь 2020 года можно посмотреть на официальном сайте G Challenge.