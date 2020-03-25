Марк Зурер: Нет гонок – нет доходов

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор немецкого Sky Sport Марк Зурер считает, что если в этом году удастся провести хотя бы половину запланированного сезона из 22 гонок – уже будет хорошо.

Марк Зурер: «Гонки без зрителей можно провести в Абу-Даби и в Бахрейне, но больше в мире нет промоутеров, которые могут себе это позволить.

Надеюсь, в этом году мы сможем провести хотя бы половину гонок. Но даже если их будет всего пять или шесть, этого достаточно, чтобы короновать чемпиона мира.

Нет гонок – нет доходов у Liberty Media, соответственно, их нет и у команд – они тоже испытывают сложности и вынуждены как-то выкручиваться».