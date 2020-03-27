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Автоспорт

Фелипе Масса: Я бы оставил Феттеля в Ferrari

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В конце года истекает контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari. Фелипе Масса, семь лет выступавший за команду из Маранелло, считает, что руководству Скудерии стоит продлить контракт с немецким гонщиком.

«Если бы я был на месте Маттиа Бинотто, то не стал бы менять состав пилотов, – приводит слова Массы Corriere Dello Sport. – Себастьян выиграл четыре чемпионских титула, а у Шарля Леклера огромный потенциал, который нельзя недооценивать».

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В случае, если сам Феттель захочет уйти из Ferrari, Фелипе предлагает пригласить на его место Даниэля Риккардо: «Я бы выбрал Даниэля. Он – быстрый гонщик, и когда он на трассе, за ним интересно наблюдать.

Льюис Хэмилтон в Ferrari? С одной стороны это была бы мечта, но с другой он может помешать дальнейшему развитию Леклера, может морально раздавить его. Это было бы неправильно».

Источник:www.f1news.ru
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