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Автоспорт

Хэмилтоном недовольны его лондонские соседи

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Пару лет назад мы писали об очередном приобретении Льюиса Хэмилтона, заплатившего 18 млн. фунтов за особняк в Кенсингтоне, одном из самых престижных районов Лондона.

Говорят, сам он там даже ни разу не появился и при этом вызвал гнев соседей, недовольных реконструкцией, которую Льюис затеял на территории, прилегающей к двухэтажному дому постройки 1860 года.

Один из этих соседей – Дэвид Хокни, самый старый из ныне живущих британских художников, который уже признан чуть ли не классиком поп-арта.

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В январе от имени Хэмилтона в местные инстанции был подан запрос на проведение масштабной и дорогой реконструкции, предусматривающей возведение на приусадебном участке новых объектов.

82-летний Хокни категорически возражает против этого, уверяя, что терраса и беседка, которые Хэмилтон намерен построить за домом, будут заслонять свет, попадающий в расположенную поблизости студию, где художник творит свои произведения. Кстати, этой студией пользуются и другие представители мира изобразительного искусства Лондона.

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Однако официальное разрешение на реконструкцию было получено, и на этой неделе на участке Льюиса появились рабочие. Гнев Хокни также вызывают планы по пристройке к дому нового крыльца.

«Мы владеем зданиями, которые внесены в список охраняемых, мы – художники, которым необходим дневной свет, но нашим жизненным и творческим условиям будет нанесён серьёзный ущерб этими планами. Свет – важнейшее условие для художественного творчества!» – сетует Хокни.

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Кстати, до этого Льюису не разрешили построить на участке летний домик – именно после жалоб соседей, причём одним из аргументов был как раз тот факт, что гонщика Формулы 1 в его доме никто так и не видел. На этот раз все необходимые документы были получены, и строительные работы начались, однако есть вероятность, что у этого скандала будет продолжение, если Хокни и другие соседи попытаются обратиться в суд.

Источник:www.f1news.ru
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