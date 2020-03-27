Команды помогают в борьбе с пандемией

Семь базирующихся в Англии команд Формулы 1, реагируя на призыв британского правительства внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса, уже значительно продвинулись в своей работе над проектом, получившем название Project Pitlane.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата со ссылкой на правительство Великобритании. Команды McLaren, Mercedes, Haas F1, Racing Point, Red Bull Racing, Renault и Williams координируют свои действия, чтобы оказать всё возможное содействие в производстве медицинского оборудования, необходимого для лечения людей, заражённых Covid-19.

Прежде всего речь идёт об аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), причём не только об увеличении выпуска такой техники, но и об оперативной разработке, создании прототипа и подготовке к производству новой модели аппарата ИВЛ.

Участники Project Pitlane будут с максимальной эффективностью использовать свои ресурсы, применяя те возможности, навыки и умения, которые всегда отличали Формулу 1: быстрота разработки, производства и испытаний различных систем и оборудования.

В настоящий момент семь британских команд продолжают работать над проектом, а также готовы подключиться к решению других уникальных задач, связанных с этой беспрецедентной ситуацией.