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Шины Toyo Proxes TR1 – скорость, безопасность, комфорт

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Хотя Гран При Малайзии остался в прошлом, это не значит, что автодром Сепанг простаивает. В частности, год назад японская шинная компания Toyo Tire Corporation проводила на нём презентацию и тест-драйв шин новой модели Proxes TR1. Производится она на малайзийском заводе Toyo, открытом в 2013-м и оснащённом по последнему слову техники и технологии, и теперь эта модель появилась на полках российских шинных центров.  

Новая высокоскоростная шина Proxes TR1 создана с учётом самых взыскательных запросов любителей динамичной езды, при этом она будет прекрасно работать не только на боевом спорткаре, но и на обычном «гражданском» седане или хэтчбеке.  

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Шины Toyo Proxes TR1 – скорость, безопасность, комфорт

Благодаря ассиметричному рисунку протектора эта резина нравится и тем, кто готов с ветерком прохватить по гоночной трассе во время трек-дней, и любителям неспешных городских поездок, поскольку для шин этой модели характерно оптимальное сочетание сцепных свойств и комфорта.

TR1 эффективна в любых погодных условиях: широкие удлиненные канавки обеспечивают превосходный отвод воды из пятна контакта, жесткое ребро протектора и канавки конусообразной формы способствуют острой управляемости и устойчивости в повороте.  

Инженеры Toyo создали особый рисунок протектора и усовершенствовали состав резиновой смеси, за счёт чего удалось на 16% улучшить характеристики торможения на мокрой дороге, при этом снизив  коэффициент сопротивления качению на 10% по сравнению с популярной предыдущей моделью Proxes T1R.  

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Proxes TR1 подходит для самого широкого спектра автомобилей: шина предлагается в 57 типоразмерах с посадочным диаметром от 14 до 20 дюймов. Как единодушно отмечают эксперты, новая резина действительно весьма эффективно работает как на дорогах с сухим покрытием, так и в условиях дождя, причём этому в Toyo уделяли особое внимание.  

Стоит отметить, что смесь, из которой изготавливается протектор TR1, состоит как из высококачественного натурального каучука, добываемого в том числе из малайзийского сырья, так и из новейшего высокотехнологичного компаунда – в него входят различные полимеры, искусственный каучук и другие современные материалы.

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Шины Toyo Proxes TR1 – скорость, безопасность, комфорт

Предмет особой гордости Toyo – полностью автоматизированная технология ATOM (Advanced Tire Operation Module), при которой сборка покрышек ведётся бесшовным способом: шины получаются намного однороднее, что в процессе эксплуатации упрощает процесс балансировки. При этом система строжайшего контроля качества на малайзийском заводе абсолютно идентична той, что применяется во всех остальных подразделениях Toyo Tire Corporation, расположенных в Японии и других странах.

Шины Toyo Proxes TR1 – скорость, безопасность, комфорт

Думается, новую шину Proxes TR1 по достоинству оценят любители активного вождения и японских технологий – все, кто знаком с реалиями российской автомобильной жизни, знают, что в нашей стране таких немало.

Источник:www.f1news.ru
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