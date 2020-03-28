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Автоспорт

Даниил Квят: Гонки позволяют чувствовать вкус жизни

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Пресс-служба чемпионата поделилась коротким видео, в котором российский гонщик AlphaTauri Даниил Квят рассказывает о себе и о своих увлечениях.

Даниил Квят: «В жизни есть много всего, чем можно заниматься, если вы действительно этого хотите. Конечно, очень важно страстно любить дело, которое делаете, стараться уделять ему побольше времени и вкладывать в него побольше усилий. Хотя, безусловно, нужно соблюдать баланс – если ты слишком сильно чем-то увлекаешься, иногда это не лучший подход.

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У меня есть несколько хобби, например, я играю на гитаре, много занимаюсь боксом, стараясь всегда совершенствовать свои навыки. Бывает, что после неудачного дня стоит немного поработать на ринге, и все неприятности забываются.

В моих планах как минимум посетить гонку NASCAR, концерт группы Kings of Leon и, может быть, принять участие в любительском боксёрском поединке.

За рулём машины Формулы 1 испытываешь особые ощущения, учитывая, насколько она мощная, и какую прижимную силу она генерирует, а тебе надо со всем этим управляться, и только от тебя зависит, какую скорость она разовьёт. Я участвую в гонках, потому что это позволяет острее чувствовать вкус жизни. Появляется ощущение, что я действительно что-то умею лучше других!»

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Источник:www.f1news.ru
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