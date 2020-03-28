Экклстоун: Мне нечего бояться коронавируса

В предыдущие дни мы не раз ссылались на Берни Экклстоуна, который, оказавшись в изоляции на своей кофейной ферме в Бразилии, с готовностью комментирует невесёлые события, происходящие в мире Формулы 1, да и в мире в целом.

Район, где расположена его ферма, сейчас действительно отрезан от остальной территории штата Сан-Паулу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, введённых правительством Бразилии. Но на случай экстренной ситуации у Экклстоуна есть вертолёт, всегда готовый к вылету.

«То, что мы надолго застряли на ферме – не проблема, здесь всегда есть чем заняться. Я ещё никогда так хорошо не разбирался в особенностях поведения куриц, – пошутил 89-летний экс-глава менеджмента Формулы 1 в интервью Autobild. – Раньше, когда ко мне приезжали друзья, по утрам я всегда отправлял их собирать яйца для завтрака. А теперь приходится всё делать самому.

Если уж на то пошло, то такие проблемы, как у меня – просто роскошь: мне нечего бояться коронавируса. Вот только нет ощущения, что местное правительство действует согласованно в попытках сдержать распространение коронавируса в этой огромной стране, где по-прежнему высокий уровень бедности.

Сейчас я много смотрю телевизор, в основном новостные каналы, и меня поражает, что политики не могут договориться в этой кризисной ситуации. Возьмём такой пример, как США: Трамп отдаёт какое-то распоряжение, но ответственные лица в Нью-Йорке тут же действуют по-своему. У людей это вызывает недоверие, они чувствуют неопределённость.

С другой стороны, радует, что в Германии политики, представляющие разные партии, просто забыли о том, что они расходятся во взглядах, и заговорили на одном языке. Так и должно быть. Наверное, сейчас можно считать героями тех, кто, может быть, и сам боится, но при этом снимает страх у других. В сложные времена нужны именно такие люди. Так что Германии в этом плане на редкость повезло.

Если вы не можете повлиять на ход событий, надо действовать в соответствии с обстоятельствами, причём как можно быстрее, стараясь найти правильный выход».