Экклстоун не верит, что чемпионат состоится

По мнению Берни Экклстоуна, надежд на то, что Формуле 1 удастся провести этот сезон, остаётся всё меньше, и он бы на месте Liberty Media уже объявил бы, что чемпионат отменяется.

«Что бы я сейчас сделал? Думаю, я бы признал, что мы прекращаем все разговоры о проведении гонок в этом году, – сказал бывший глава менеджмента Формулы 1, который сейчас находится на своей ферме в Бразилии. – Это единственное, что можно сделать, причём это будет безопасно для всех, тогда никто не станет заниматься бессмысленными приготовлениями, которые, скорее всего, не понадобятся.

С Олимпиадой пришлось поступить именно так. Разумеется, это печально, но такова ситуация».

Тем не менее руководство Формулы 1 не теряет оптимизма, полагая, что сезон удастся провести, сократив его до 15-18 гонок, и начаться он может в какой-то момент в течение лета, однако Экклстоун не верит в то, что шансы на это всё ещё остаются.

«Я буду очень-очень удивлён, если им это удастся, – заявил 89-летний британец. – Надеюсь, у них получится. Я действительно на это надеюсь. Можно провести три или четыре гонки в начале следующего года, считая, что они входят в чемпионат-2020. Проблема в том, где их проводить, куда смогут отправиться команды, и захотят ли промоутеры принимать эти гонки. Можно сколько угодно составлять календарь, ведь время на это есть, но проблема в том, как договориться с промоутерами».

Уже отменены или перенесены восемь этапов чемпионата, но подобная угроза нависла и над другими гонками, в том числе и над Гран При Великобритании, запланированном на 19 июля. До конца июня в Соединённом королевстве действует запрет на проведение соревнований по автоспорту, при этом традиционный Фестиваль скорости в Гудвуде, который должен был пройти с 9 по 12 июля, уже отменён.

«Однозначно, гонку в Сильверстоуне проводить невозможно, – полагает Экклстоун. – Её придётся отменять – всё по той же причине. Кто на неё пойдёт? Однако происходящее даёт Liberty хорошую возможность взять всё под свой контроль, в том числе промоутеров, и немедленно сократить расходы команд, которым нужно всего примерно 70 сотрудников, а не 700».

Пожалуй, меры, которые предлагает бывший глава менеджмента Формулы 1, пока кажутся избыточными, но перенос части гонок на начало следующего сезона вполне вероятен, и Чейз Кэри уже ведёт об этом переговоры с командами.